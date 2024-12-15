Спасатели остановили эвакуацию экипажа танкера «Волгонефть-239»

Спасатели перенесли на утро эвакуацию экипажа потерпевшего крушение в Черном море танкера «Волгонефть-239». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Отмечается, что решение отложить спасение специалисты приняли совместно с капитаном корабля. Причиной этого называют плохие погодные условия: из-за сильного ветра и волн эвакуацию сложно провести как с помощью лодок, так и вертолетом.

При этом отмечается, что экипажу ничего не угрожает, так как танкер сел на мель, и на нем есть вода и электричество.

15 декабря в акватории Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. Как рассказали представители Росморречфлота, ЧП произошло из-за шторма.

По информации МЧС РФ, в результате аварии один из танкеров получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

Моряков, находившихся на борту «Волгонефти-212», уже достали из воды. Всего на судне были 13 человек, одного из которых спасти не удалось.

Ранее в Минздраве сообщили о госпитализации пострадавших при ЧП в Черном море.