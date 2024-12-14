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Экс-бойца «Вагнера» осудили на 8 лет за убийство знакомого молотком

«Осторожно, новости»: экс-боец «Вагнера» получил срок за убийство мужчины молотком

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РИА Новости

Экс-боец «Вагнера» по имени Дмитрий забил молотком своего знакомого в Волгоградской области, его осудили на 8 лет. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Дмитрий ранее был судим за кражу. В местах лишения свободы он подписал контракт ЧВК «Вагнера». После прохождения службы получил помилование. Вернувшись в родной поселок Катричев, он познакомился с мужчиной по имени Михаил. Как-то раз они решили вместе выпить.

Во время затяжного застолья новый знакомый нелицеприятно высказался о бойцах ЧВК. Дмитрий дождался, когда приятель уснет, после чего забил его молотком.

Как уточняет источник, после расправы бывший военный также угрожал девочке с особенностями развития — племяннице Михаила. Дмитрий сказал, если она расскажет о произошедшем, ей будет плохо.

Недавно сообщалось, что бойца ЧВК «Вагнер» осудили за убийство возлюбленной после того, как она употребила наркотики и начала бредить. Девушка рассказала, что «украинские кураторы» попытались завербовать ее племянника-шестиклассника и планировали устроить 20 взрывов в Тольятти

Ранее экс-боец ЧВК «Вагнер» избил от скуки сожительницу и забил трубой пожилого соседа.

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