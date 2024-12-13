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Стало известно, какие слова больше всего интересовали россиян в 2024 году

«Яндекс»: в 2024 году россиян интересовали слова «докс», «скуф» и «пикми»

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Shutterstock

В 2024 году россиян больше всего интересовали слова «докс», «скуф» и «пикми». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Яндекс».

В компании пояснили, что для определения наиболее интересующих слов аналитики проанализировали обезличенные запросы пользователей к поиску со словами «что такое», «что это» и «что значит». После этого специалисты отобрали слова, интерес к которым вырос минимум в пять раз по сравнению с 2023 годом.

По итогам работы в пятерку лидеров вошли слова «докс», «скуф», «пикми», «нормис» и «воненизм». Три из них используются для характеристики людей. Так, «скуф» — это мужчина старше 30 лет, который не следит за собой. «Пикми» называют девушек, пытающихся заслужить одобрение парней всеми способами, а «нормис» — ничем не примечательный человек.

Слово «докс» обозначает поиск информации в интернете, которая впоследствии будет применяться для шантажа. Под «воненизмом» подразумевается тренд на минимализм, здоровый образ жизни и самодостаточность.

В конце ноября стало известно, что «вайб» стал словом 2024 года по версии «Грамоты.ру». В тройку лидеров также вошли «скуф» и «прилет».

Ранее россияне назвали слово года в области карьеры.

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