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В Петербурге питбуль растерзал чихуахуа и покусал ее хозяйку

«Фонтанка»: в Петербурге бойцовый пес напал на женщину с собакой

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Adam Lawrence/moodboard/Global Look Press

В Калининском районе Петербурга агрессивный пес в присутствии хозяина напал на чихуахуа и ее хозяйку. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел во дворах многоэтажек по проспекту Мечникова, местная жительница выгуливала собаку породы чихуахуа, когда на животное неожиданно набросился агрессивный пес, похожий на питбуля.

Женщина попыталась защитить питомца и взяла его на руки, нападавшее животное искусало петербурженку и исцарапало ей спину. Владелец питбуля забрал собаку и скрылся. Хозяйка привезла искалеченную чихуахуа в ветклинику, но спасти ее не смогли — пес перегрыз ей позвоночник. Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге пес набросился на женщину с собакой в магазине. Посетительница торговой точки смогла отбиться, ей на помощь также поспешили очевидцы. Владелица напавшей собаки скрылась с места происшествия, не поинтересовавшись состоянием пострадавших. В результате произошедшего женщина и ее питомец получили ранения.

Ранее в Подольске владелец стаффордширского терьера стрелял в других собак и их хозяев.

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