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Студентка из Онтарио сделала самый маленький игровой автомат в мире

UPI: женщина из Канады смастерила самый маленький в мире рабочий игровой автомат

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Студентка из Онтарио сделала самый маленький игровой автомат в мире, пишет UPI.

Виктория Корхонен представила публике свое творение: игровой автомат, который, как считается, является самым маленьким в мире. Его высота всего 6,35 см, ширина — 2,54 см, а длина — 3,3 см. При этом устройство находится в рабочем состоянии.

Ранее Корхонен входила в школьную команду, которая побила мировой рекорд Гиннесса по самой длинной палке для селфи. Теперь Виктория ждет, когда комиссия официально сделает замеры ее изобретения, чтобы подтвердить достижение».

«Я хотела получить сертификат на свое имя, который я могла бы поместить в рамку, такова была моя цель», — признается она.

Ранее американец установил рекорд по расстоянию, преодоленному на скейтборде. Он проехал на доске от западного до восточного побережья США.

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