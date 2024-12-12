Свердловская школьница сбежала из дома и тайно уехала в Крым к подруге

В Златоусте полицейские нашли сбежавшую из дома школьницу из Екатеринбурга, девочка собиралась уехать на поезде в Крым к подруге. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

15-летняя школьница сбежала из дома в ночь на 6 декабря. Мать, не обнаружив дочь в комнате утром, немедленно обратилась в правоохранительные органы. Телефон девочки был выключен, о ее местонахождении родители ничего не знали.

В ходе розыскных мероприятий транспортные полицейские Златоуста установили, что 15-летняя девушка следует в пассажирском поезде сообщением «Екатеринбург — Симферополь» от станции Серов до станции Джанкой в Крыму.

По данным URA.ru, полицейским девочка объяснила, что в Крыму ее ждала подруга, девушка хотела «пожить самостоятельно». На время ее передали сотрудникам социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Позже родители забрали дочь домой.

Ранее на Урале школьник сбежал из дома, поругавшись с отцом из-за скорости интернета.