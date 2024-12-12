Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Постпред назвал ложными заявления Украины об атаках РФ на подстанции

Ульянов: заявления Украины об атаках РФ на критически важные подстанции ложны

close
Евгений Биятов/РИА Новости

Заявления украинской стороны о том, что Россия якобы атакует критически важные для ядерной энергетики подстанции, не соответствуют действительности. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

«Это совершенно не соответствует действительности», — отметил Ульянов.

Он напомнил, что Россия уделяет первостепенное значение вопросам ядерной безопасности и не осуществляет каких-либо действий, которые могут создать риски.

Выступая на сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), постпред подчеркнул, что у России не было и не могло быть никаких военных или политических мотивов для нападения на бронеавтомобиль агентства. Он обратил внимание, что Россия решительным образом осуждает провокацию Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая демонстрирует «вопиющее неуважение» к иммунитету сотрудников международных организаций.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что Запорожская АЭС остается в зоне риска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами