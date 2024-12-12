Постпред назвал ложными заявления Украины об атаках РФ на подстанции

Заявления украинской стороны о том, что Россия якобы атакует критически важные для ядерной энергетики подстанции, не соответствуют действительности. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

«Это совершенно не соответствует действительности», — отметил Ульянов.

Он напомнил, что Россия уделяет первостепенное значение вопросам ядерной безопасности и не осуществляет каких-либо действий, которые могут создать риски.

Выступая на сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), постпред подчеркнул, что у России не было и не могло быть никаких военных или политических мотивов для нападения на бронеавтомобиль агентства. Он обратил внимание, что Россия решительным образом осуждает провокацию Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая демонстрирует «вопиющее неуважение» к иммунитету сотрудников международных организаций.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что Запорожская АЭС остается в зоне риска.