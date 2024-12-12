Врач ответила, можно ли кормить ребенка магазинными кашами

Ребенка можно кормить магазинными детскими кашами, при их выборе стоит учитывать возрастные ограничения, которые указаны на упаковке. Об этом Pravda.Ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-педиатр Рабият Зайниддинова.

По ее словам, они могут принести детям пользу и удовлетворить их потребности.

«Первое, на что должны ориентироваться родители при покупке любого продукта питания для своего ребенка — на возрастную маркировку. Второе — это качество и целостность упаковки. И третье — это срок годности. Если три эти параметра не соблюдаются, то этот продукт вам не подходит», — сказала Зайниддинова.

При этом врач уточнила, что речь не идет о быстрорастворимых кашах, потому что они не являются полезными для ребенка и не подходят ему по возрасту.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова до этого говорила, что манную кашу не стоит есть на завтрак, потому что она представляет собой рафинированный продукт, прошедший очень сильную обработку, и не поможет надолго обеспечить чувство насыщения. По ее словам, в такой каше содержится меньше белка, витаминов и микроэлементов в сравнении с остальными.

Ранее диетолог назвала две самые полезные каши, снижающие риск развития рака.