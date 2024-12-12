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Врач ответила, можно ли кормить ребенка магазинными кашами

Врач Зайниддинова: детей можно кормить магазинными кашами

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Ребенка можно кормить магазинными детскими кашами, при их выборе стоит учитывать возрастные ограничения, которые указаны на упаковке. Об этом Pravda.Ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-педиатр Рабият Зайниддинова.

По ее словам, они могут принести детям пользу и удовлетворить их потребности.

«Первое, на что должны ориентироваться родители при покупке любого продукта питания для своего ребенка — на возрастную маркировку. Второе — это качество и целостность упаковки. И третье — это срок годности. Если три эти параметра не соблюдаются, то этот продукт вам не подходит», — сказала Зайниддинова.

При этом врач уточнила, что речь не идет о быстрорастворимых кашах, потому что они не являются полезными для ребенка и не подходят ему по возрасту.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова до этого говорила, что манную кашу не стоит есть на завтрак, потому что она представляет собой рафинированный продукт, прошедший очень сильную обработку, и не поможет надолго обеспечить чувство насыщения. По ее словам, в такой каше содержится меньше белка, витаминов и микроэлементов в сравнении с остальными.

Ранее диетолог назвала две самые полезные каши, снижающие риск развития рака.

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