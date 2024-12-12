Постпред заявил об отсутствии у России причин нападения на автомобиль МАГАТЭ

У России не было и не могло быть никаких военных или политических мотивов для нападения на бронеавтомобиль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

«Уместно задать вопрос — кому было выгодно попытаться создать еще более нездоровую атмосферу в преддверии внеочередной сессии Совета? России или Украине? Ответ, думается, для всех очевидный», — отметил постпред.

Он обратил внимание, что Россия решительным образом осуждает провокацию Вооруженных сил Украины, которая демонстрирует «вопиющее неуважение» к иммунитету сотрудников международных организаций. Ульянов подчеркнул, что нужно подумать о более безопасном маршруте для осуществления ротации.

Накануне стало известно, что Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 12 декабря проведет экстренное заседание по запросу Украины.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что Запорожская АЭС остается в зоне риска.