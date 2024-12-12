Россиянку через суд выселили из собственной квартиры

В Тобольске местная жительница лишилась квартиры, так как захламила ее мусором. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Согласно материалам дела, хозяйка владела квартирой с 1993 года. В апреле 2024 года женщина, согласно решению суда, должна была предоставить доступ в помещение управляющей компании для проведения ремонта, но так этого и не сделала. В июле 2024 года в квартиру приезжал пристав, который отметил, что жилье захламлено случайным мусором, а внутри проживает не менее десяти кошек и завелись насекомые.

Соседи «неблагополучной» квартиры жаловались на то, что хозяйка приходит в нее ночью и заносит большие мешки с мусором, от двери исходят неприятные запахи.

Хозяйка квартиры соглашалась, что помещение нуждается в ремонте, но говорила, что времени на это не хватает. При этом она уточняла, что живет в другом месте, а домой приходит кормить питомцев.

«Суд удовлетворил требования о прекращении права собственности Елены Д. на бесхозяйственно содержимое жилое помещение и о продаже с публичных торгов этого жилого помещения с выплатой ответчику, вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения», — рассказали в пресс-службе.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть оспорено.

Ранее москвичи попросили прокуратуру защитить их от «кошачьей квартиры».