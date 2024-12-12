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В Запорожской области украинка отправляла сыну-бойцу ВСУ данные о ВС РФ и получила 13 лет

В Запорожской области женщина передавала сыну-бойцу ВСУ данные о ВС РФ

В Запорожской области суд вынес приговор женщине, которая отправляла данные о Вооруженных силах России ВСУ. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

Сын осужденной, которая является гражданкой Украины, отправился воевать на стороне Киева. По версии следствия, женщина помогала ему, добывая информацию о дислокации личного состава ВС РФ в Токмаке.

«Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих», – сообщается в публикации.

В отношении украинки возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. Суд признал женщину виновной, ее приговорили к 13 годам лишения свободы, которые она проведет в исправительной колонии общего режима.

До этого в Ростовской области задержали россиянина, который пытался уехать воевать против России на стороне Украины. Мужчина общался с кураторами из украинской разведки, которые прислали ему инструкцию о пересечении границы. Его поймали прежде, чем он это сделал.

Ранее россиянку арестовали в Херсонской области за переводы ВСУ.

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