Доктор Мясников призвал россиян смириться с микропластиком в пище и воздухе

Ученые и экологи сообщают о микропластике, который содержится уже практически во всем, в том числе в пище, воздухе, воде. Заслуженный врач России Александр Мясников подтвердил, что врачи находят микропластик даже в организме людей и животных. Однако сегодня ничего не остается, как смириться и жить с этим, так как даже отказ от применения пластика не сможет ничего изменить, объяснил он Общественной службе Новостей.

«Микропластик есть в нашем теле, и его много. Мы находим его в легких, крови и даже в органах. Это результат загрязнения окружающей среды», — рассказал врач.

Скорость ухудшения экологии он проиллюстрировал примером, напомнив, что в разгар пандемии каждый день люди выбрасывали более 3 млрд медицинских масок – они тоже пластиковые. Сегодня он есть во всем: вода в пластиковых бутылках, посуда с антипригарным покрытием, чайные пакетики, синтетическая одежда – все это источники распространения микропластика. Даже в куриных яйцах и мясе, пиве, соли и помете пингвинов находят это вещество. Оно стало частью экосистемы и ежедневно попадает в организм, констатировал врач.

В целом последствия проблемы, в том числе тонн не разлагаемого пластика на свалках, еще не изучены, отметил Мясников. Предполагается, что микропластик связан с раком легких, атеросклерозом, болезнями щитовидной железы, а также проникновением в организм бактерий и вирусов.

Однако решить проблему индивидуально невозможно, а все лайфхаки из интернета на эту тему бессмысленны – это цена за прогресс, считает доктор. К тому же пищевой пластик, по мнению Мясникова, наиболее безопасен.

«Без пластика современный мир жить не может. Это реальность. Пластик в нас поступает через воздух, воду и еду, а бороться с этим можно только на уровне международных договоренностей», — пояснил врач.

В России ранее выпал снег с микропластиком.