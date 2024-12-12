Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне рассказали о предпочтениях в доставке блюд на дом

Rambler&Co: 17% женщин в отношениях платят за доставку блюд из ресторанов

close
Shutterstock/Studio Romantic

Каждая пятая женщина (17%) в отношениях платит за доставку блюд из ресторанов. Об этом свидетельствуют данные исследования медиахолдинга Rambler&Co и сервиса доставки из магазинов и ресторанов Купер.

В ходе опроса интернет-пользователей аналитики узнали, кто платит за доставку в парах и какие блюда чаще заказывают на ужин.

Согласно исследованию, 18% девушек отмечают, что чаще за доставку платят мужчины. В свою очередь, 46% респондентов-мужчин рассказали, что самостоятельно оплачивают доставку еды из ресторанов за двоих. Только 2% поделились, что доставку за них оплачивает девушка.

Опрос показал, что для 50% респондентов обоих полов не существенно, кто именно платит за доставку еды. При этом 9% женщин и 5% мужчин в отношениях платят каждый сам за себя, а 6% женщин и 3% мужчин — разделяют счет поровну.

Самыми популярной причиной заказать блюда из ресторана стала отсутствие желания готовить самостоятельно — так ответили 20% респондентов. Еще 17% рассказали, что на такое решение влияет хорошее настроение. Также 14% отметили, что выбирают доставку в важное событие или праздник, 5% — чтобы попробовать новые вкусы и блюда, 3% — в плохую погоду, а 2% — в романтический вечер и скидки в ресторане.

Для совместного ужина 16% россиян выбирают фастфуд, 15% — азиатские блюда, а 14% — русскую кухню. Пары реже заказывают европейскую (10%) и кавказскую (9%) кухни. Остальные выбирают закуски или не имеют конкретных предпочтений.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 28 ноября по 5 декабря 2024 года, охват составил 72 898 интернет-пользователей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами