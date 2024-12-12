Россияне рассказали о предпочтениях в доставке блюд на дом

Каждая пятая женщина (17%) в отношениях платит за доставку блюд из ресторанов. Об этом свидетельствуют данные исследования медиахолдинга Rambler&Co и сервиса доставки из магазинов и ресторанов Купер.

В ходе опроса интернет-пользователей аналитики узнали, кто платит за доставку в парах и какие блюда чаще заказывают на ужин.

Согласно исследованию, 18% девушек отмечают, что чаще за доставку платят мужчины. В свою очередь, 46% респондентов-мужчин рассказали, что самостоятельно оплачивают доставку еды из ресторанов за двоих. Только 2% поделились, что доставку за них оплачивает девушка.

Опрос показал, что для 50% респондентов обоих полов не существенно, кто именно платит за доставку еды. При этом 9% женщин и 5% мужчин в отношениях платят каждый сам за себя, а 6% женщин и 3% мужчин — разделяют счет поровну.

Самыми популярной причиной заказать блюда из ресторана стала отсутствие желания готовить самостоятельно — так ответили 20% респондентов. Еще 17% рассказали, что на такое решение влияет хорошее настроение. Также 14% отметили, что выбирают доставку в важное событие или праздник, 5% — чтобы попробовать новые вкусы и блюда, 3% — в плохую погоду, а 2% — в романтический вечер и скидки в ресторане.

Для совместного ужина 16% россиян выбирают фастфуд, 15% — азиатские блюда, а 14% — русскую кухню. Пары реже заказывают европейскую (10%) и кавказскую (9%) кухни. Остальные выбирают закуски или не имеют конкретных предпочтений.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 28 ноября по 5 декабря 2024 года, охват составил 72 898 интернет-пользователей.