Площадь пожара на складе в Барнауле увеличилась до 2 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

«Силы и средства наращиваются. К тушению привлечены 80 сотрудников и 23 единицы техники, в том числе 2 пожарных поезда», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, специалисты проводят замеры воздуха на предмет превышения концентрации вредных веществ.

Известно, что в Барнауле горит склад строительных материалов и легковоспламеняющихся жидкостей. Ведомство опубликовало кадры с места возгорания. Информации о пострадавших на данный момент нет.

В ночь на 8 ноября в Барнауле загорелся гаражный бокс на улице Попова. Его локализовали на площади 1 тыс. квадратных метров. На момент локализации возгорания на месте работали шесть многофункциональных и один лафетный ствол, а также семь звеньев газодымозащитной службы.

Ранее во время корпоратива в Новосибирске произошел пожар.