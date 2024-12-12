Стали известны победители премии «Герои Рунета»

В рамках ежегодной премии «Герои Рунета» РОЦИТ назвал лучшие проекты, людей и явления, которые составили картину общественно значимых событий в 2024 году, сообщает пресс-служба премии.

Как рассказал председатель правления РОЦИТ, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, в этом году впервые было проведено народное голосование для определения победителей.

«Нам прислали больше 2 тыс. заявок. Благодарю пользователей Рунета, которые принимали непосредственное участие в определении кандидатур», — отметил Горелкин.

Лауреатом премии среди значимых онлайн-платформ стала социальная сеть TenChat. Также экспертный совет выделил видеохостинг Rutube.

За развитие кириллицы в интернете награду получила компания Ispmanager, создающая ПО для управления веб-проектами.

«Награда Ispmanager – это признание заслуг разработчиков в реализации критериев универсального принятия», — отметил директор координационного центра доменов .RU/.РФ» Андрей Воробьев.

Также за вклад в развитие нового поколения научно-образовательных ресурсов Рунета награду получила российская интернет-энциклопедия «Рувики».

Члены жюри премии выделили и разработчиков портала «Госуслуги» в номинации от общественного совета при Минцифры.

Как отметил исполнительный директор по медиа Rambler&Co, член экспертного совета премии «Герои Рунета» Андрей Цыпер, премия является знаковым событием для всей российской интернет-индустрии.

«Она фокусируется на достижениях и общественно значимых событиях российского сегмента сети, привлекает внимание к ключевым игрокам рынка, которые вносят значительный вклад в развитие цифрового пространства», — сказал он.