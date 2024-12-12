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РОЦИТ объявил лауреатов премии «Герои Рунета – 2024»

«Рувики» стала победителем премии РОЦИТ

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Unsplash

Интернет-энциклопедия «Рувики» и Яндекс стали победителями ежегодной премии РОЦИТ «Герои Рунета» за вклад в развитие нового поколения научно-образовательных ресурсов, сообщает пресс-служба премии.

Как рассказал генеральный директор «Рувики» Владимир Медейко, сначала на платформе использовался простой поиск, а осенью 2024 года появилась возможность получать информацию с помощью генеративного ответа от нейросети Yandex GPT.

«Запросы вроде «Когда Петр Первый стал императором и где это произошло?» показывают, что современные пользователи ценят скорость и точность информации и не склонны тратить время на изучение множества ссылок», — отметил он.

Для выдачи ответа нейропоиск Яндекса сначала формирует список релевантных статей, а затем языковая модель анализирует статьи и формирует краткий и точный ответ на вопрос пользователя. Также нейросеть прикладывает ссылки на источники.

«Во время тестов ассистент справлялся с задачами, но иногда в неуверенных ответах ссылался на информацию, не относящуюся к запросу пользователя. Поэтому мы настроили API так, чтобы исключить возможность выдачи неуверенных ответов», — сказал Медейко.

Он добавил, что затем пользователи интернет-энциклопедии получили возможность уточнять ответы с помощью дополнительных вопросов.

«В результате внедрения генеративного ассистента наши читатели получают точные и быстрые ответы на свои вопросы без лишних усилий», — сказал он.

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