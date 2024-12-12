Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России появится рейтинг лучших топ-менеджеров в области ИИ

Александр Ведяхин: вклад нового поколения в развитие ИИ необходимо оценить

close
Пресс-служба Сбера

«Альянс в сфере искусственного интеллекта» опубликует рейтинг лучших топ-менеджеров России в области ИИ, рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он отметил, что в России пока нет наград, которые помогут узнать людей и отрасли, влияющие на развитие и внедрение ИИ.

«Мы считаем, что вклад нового поколения в развитие ИИ необходимо оценить и обеспечить им признание индустрии, чтобы люди вдохновлялись их примером», — сказал Ведяхин.

Он добавил, что в жюри войдут признанные эксперты в сфере ИИ и участники Альянса.

В Сбере отметили, что сбор заявок на участие в рейтинге откроется в начале 2025 года.

Напомним, «Альянс в сфере искусственного интеллекта» объединяет ведущие технологические и отраслевые компании для развития искусственного интеллекта в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами