В России появится рейтинг лучших топ-менеджеров в области ИИ

«Альянс в сфере искусственного интеллекта» опубликует рейтинг лучших топ-менеджеров России в области ИИ, рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он отметил, что в России пока нет наград, которые помогут узнать людей и отрасли, влияющие на развитие и внедрение ИИ.

«Мы считаем, что вклад нового поколения в развитие ИИ необходимо оценить и обеспечить им признание индустрии, чтобы люди вдохновлялись их примером», — сказал Ведяхин.

Он добавил, что в жюри войдут признанные эксперты в сфере ИИ и участники Альянса.

В Сбере отметили, что сбор заявок на участие в рейтинге откроется в начале 2025 года.

Напомним, «Альянс в сфере искусственного интеллекта» объединяет ведущие технологические и отраслевые компании для развития искусственного интеллекта в России.