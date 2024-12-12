Врач предупредила об опасности самомассажа лица утюгом и скалкой

Самомассаж лица с помощью утюга, скалки, пылесоса или расчески может грозить получением травм кожи, инфекциями и куперозом. Об этом «Москве 24» рассказала косметолог, врач-дерматовенеролог Алена Соколова, комментируя действия косметолога-эстетиста из Челябинска, которая показала в соцсетях, как достичь лифтинг-эффекта и гладкости кожи с помощью бытовой техники.

По словам эксперта, покраснение кожи в результате такого вмешательства не является следствием реального улучшения кровотока или подтяжки. При этом от нагретого утюга люди могут получить ожоги, гиперпигментацию и нарушение барьерной функции кожи, подчеркнула она. Кроме того, из-за плохой обработки поверхностей можно занести инфекцию. Пылесос может разорвать капилляры, спровоцировать появление синяков, отеков и микротравм, продолжила косметолог.

«Что касается расчесывания лица расческой, это тоже бред. Резкое или частое расчесывание может вызвать раздражение, покраснение и микротравмы, появляется риск занести инфекцию. Еще же никто не контролирует стимуляцию кровотока, а это может обострить купероз (сосудистые звездочки) или розацеа (сосудистые сеточки на лице)», — предупредила Соколова.

Она добавила, что для достижения лифтинг-эффекта существуют более безопасные и проверенные методы.

Косметолог, врач-дерматовенеролог OMNY Beauty Clinic Диана Кусраева до этого рассказала «Газете.Ru», что экзосомальная терапия — лучшее средство для сохранения молодости кожи.

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