В Госдуме призвали создать программу для помощи одинокой и тревожной молодежи

В России необходимо разработать программу для молодежи по преодолению тревоги и одиночества. Это важно, так как сегодня многие представители молодого поколения избегают любой социальной активности, не работают и не учатся. Соответствующую инициативу вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил главе Минздрава России Михаилу Мурашко, передает RT со ссылкой на копию письма.

В обращении депутат отметил, что сегодня становится распространенной тенденция, когда молодые люди уходят в добровольную изоляцию. В итоге каждый десятый из них не учится, не работает, не общается с людьми.

«Это не просто личный выбор, а потенциальная угроза для будущего нашей экономики и общества, учитывая существующие демографические проблемы и нехватку квалифицированных специалистов», — подчеркнул Чернышов.

По его мнению, помочь в борьбе с такой негативной тенденцией может общенациональная программа психологической помощи молодежи. В том числе она должна включать в себя строительство центров бесплатной психологической помощи, просвещение и борьбу с мифами о психологических девиациях.

Также в школах, по мнению депутата, следует проводить так называемую раннюю профориентацию, усилив это направление работы с детьми. Нужна специальная платформа, на которой молодежь будет взаимодействовать с наставниками и работодателями, которые в этом заинтересованы.

Программа поможет людям справиться с деструктивными социальными идеологиями, избавиться от тревоги и одиночества, социализироваться, а затем – внести вклад в развитие страны, убежден парламентарий. Он призвал создать межведомственную группу, которая будет заниматься разработкой программы и ее реализацией.

Ученые ранее выяснили, как социальная изоляция влияет на здоровье людей.