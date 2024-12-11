Участник программы «Время героев» назначен замминистра инвестиций Подмосковья

Участник программы «Время героев» Кирилл Лосунчуков занял должность заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области. Об этом сообщается на сайте инициативы.

В мае текущего года Лосунчуков стал одним из 83 участников «Времени героев». Уточняется, что стажировку после первого модуля программы он проходил в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Наставником Лосунчукова стал губернатор региона Андрей Воробьев.

Россиянин рассказал, что своей ключевой задачей он видит развитие социально-экономической сферы, а основным принципом — работу в интересах людей на вверенном ему направлении.

По словам Лосунчукова, он будет курировать формирование и реализацию инвестиционной политики, а также обеспечивать развитие предпринимательской деятельности в отдаленных городских округах Подмосковья.

5 декабря участники программы «Время героев» наградили лауреатов ежегодной премии «Мы вместе». Торжественное мероприятие прошло на международном форуме гражданского участия «Мы вместе», который проходил в центральном выставочном зале «Манеж».

Программа «Время героев» была инициирована президентом России Владимиром Путиным и реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии.

Ранее организаторы «Времени героев» напомнили о возможности подать заявки через интернет и по почте.