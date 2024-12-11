Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Участник программы «Время героев» назначен замминистра инвестиций Подмосковья

Участник «Времени героев» Лосунчуков стал замминистра инвестиций Подмосковья

close
Программа «Время героев»

Участник программы «Время героев» Кирилл Лосунчуков занял должность заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области. Об этом сообщается на сайте инициативы.

В мае текущего года Лосунчуков стал одним из 83 участников «Времени героев». Уточняется, что стажировку после первого модуля программы он проходил в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Наставником Лосунчукова стал губернатор региона Андрей Воробьев.

Россиянин рассказал, что своей ключевой задачей он видит развитие социально-экономической сферы, а основным принципом — работу в интересах людей на вверенном ему направлении.

По словам Лосунчукова, он будет курировать формирование и реализацию инвестиционной политики, а также обеспечивать развитие предпринимательской деятельности в отдаленных городских округах Подмосковья.

5 декабря участники программы «Время героев» наградили лауреатов ежегодной премии «Мы вместе». Торжественное мероприятие прошло на международном форуме гражданского участия «Мы вместе», который проходил в центральном выставочном зале «Манеж».

Программа «Время героев» была инициирована президентом России Владимиром Путиным и реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии.

Ранее организаторы «Времени героев» напомнили о возможности подать заявки через интернет и по почте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами