Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил «Ленте.ру», что удары ВСУ по Таганрогу отдаляют переговоры с украинской стороной.

«Я сторонник того, чтобы доподлинно выяснить, что это были за ракеты. Я думаю, наши военные специалисты это очень быстро сделают», — поделился Карасин.

Он пояснил, что подобные атаки говорят о нежелании Украины начинать какой-либо мирный процесс, и «Киев по-прежнему является сторонником жесткой эскалации, вооруженных столкновений, конфликтов и обстрелов».

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия использует все средства, чтобы ответить на ракетную атаку ВСУ по Таганрогу.

Таганрог подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 11 декабря. Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в результате обстрела одно из промышленных предприятий в городе получило повреждения.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.