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Мужчина на машине заехал в автосалон после ссоры с продавцами

TMZ: в Юте клиент заехал в автосалон через витрину из-за ссоры с продавцами

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Diario AS/YouTube

В США мужчина на машине заехал в автосалон после ссоры с продавцами, пишет портал TMZ.

Инцидент произошел в автосалоне в штате Юта, когда недовольный клиент заехал на своем автомобиле через витрину заведения. Данный момент был зафиксирован на камеру и уже привлек внимание общественности.

После того, как автомобиль разбил окно, разгневанный покупатель выпрыгнул из машины, выкрикивая угрозы в адрес продавцов и вызывая панику среди остальных посетителей.

По словам полиции, мужчина ранее угрожал ворваться в салон через главные двери, если ему не вернут деньги за подержанную машину, которая оказалась с механическими проблемами. Однако его требования были отклонены, так как автомобиль был куплен «как есть».

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. В полиции добавили, что дебошир был задержан.

Ранее бразильянка въехала на машине в витрину магазина, где ей не продали алкоголь.

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