В Белгороде случился пожар в торговом центре

В Белгороде на улице Серафимовича начался пожар в торговом центре. Видео с места происшествия публикует Telegram-канал «Бел.Ру | Новости Белгорода».

По данным МЧС, пожар начался на втором этаже торгового центра. Сейчас возгорание локализовано, пострадавших нет.

Этим же утром спасатели ликвидировали пожар в здании школы № 6 на Февральской улице в подмосковном Подольске. Возгорание на 770 квадратных метров тушили 60 специалистов и 19 единиц техники МЧС. Информация о пострадавших не поступала. Причину пожара устанавливают дознаватели территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

Также во Владивостоке произошло короткое замыкание электропроводки, после чего начался пожар в школе №43. Инцидент случился в подвале общеобразовательного учреждения во время замены электросчетчика. По информации прокуратуры, детей отправили домой на время проведения профилактических мероприятий.

Ранее в Брянске загорелось предприятие после атаки беспилотника.