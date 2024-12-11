Парфюмер назвала ароматы, которые подойдут для новогодних праздников

На новогодние праздники лучше всего выбирать парфюм с нотами напитков или сладкие зеленые и древесные ароматы. Об этом «Москве 24» рассказала парфюмер, эвалюатор, химик-технолог, парфюмерный эксперт и ментор Александра Глюк.

Она отметила, что ноты имбиря, корицы, аниса и другие специевые позволят создать новогоднее настроение. По ее словам, можно также выбрать цитрусовые ноты и сочетать их с плотными смолистыми или хвойными. Хвойные ароматы парфюмер также рекомендует выбирать и мужчинам.

«А еще в праздники хорошо будут звучать гурманские ноты напитков, допустим, розового шампанского, глинтвейна, грога, а также парфюмы со сладким ароматом имбирного пряника, кекса со специями или чая массала. <...> Если учитывать, что символом следующего года будет Деревянная Змея, можно подобрать парфюм с зелеными нотами. Но пусть это будет не свежая мята и не гальбанум, а сладковатые, медитативно-загадочные ароматы, например зеленая тубероза», — сказала Глюк.

Можно также рассмотреть древесные ароматы, заключила эксперт.

Парфюмер Екатерина Сиордия до этого говорила, что мужчинам, которые собираются на первое свидание, можно выбрать парфюм с теплыми древесными нотами, женщинам — со сливочным или цветочным оттенком.

Ранее сообщалось, что россияне переходят на отечественный парфюм.