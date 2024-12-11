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Россиян предупредили о последствиях распространенной в США привычки

Биотехнолог Золотарева: хождение по дому в уличной обуви может угрожать здоровью

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Популярная в США привычка ходить по дому в уличной обуви может быть опасной для здоровья из-за обитающих на подошве микроорганизмов. Об этом рассказала в беседе с «Лентой.ру» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

По ее словам, у любителей не разуваться дома патогенные микроорганизмы быстрее проникают в организм через микроповреждения кожи, слизистые оболочки или дыхательные пути, провоцируя развитие инфекций. Среди наиболее распространенных возбудителей — стрептококки и стафилококки, которые вызывают воспаления кожи, в числе которых фолликулит и абсцессы. Особую опасность представляет кишечная палочка Escherichia coli, патогенные штаммы которой провоцируют желудочно-кишечные инфекции и урологические заболевания.

Микроорганизмы, которые попадают на подошву с биологическими жидкостями и отходами жизнедеятельности животных, могут еще прожить несколько суток. При контакте босых ног с грязным полом возрастает риск проникновения инфекции через микротравмы.

Особенно специалист не советует носить уличную обувь дома группе повышенного риска, где находятся пожилые люди с ослабленным иммунитетом и маленькие дети, играющие на полу. Домашние питомцы тоже могут подхватить глистные инвазии и вирусные инфекции от герпесвирусного ринотрахеита до хламидиоза, обратила внимание Золотарева.

Для профилактики подобных «уличных» заболеваний эксперт рекомендует снимать обувь при входе в помещение, а также тщательно мыть руки после посещения общественных мест. Для большей безопасности эксперт советует регулярно дезинфицировать обувь и входные коврики.

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