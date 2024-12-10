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«Губернатор Беглов» обманул ликвидатора Чернобыля на 4,6 млн рублей

Baza: ликвидатора аварии на ЧАЭС обманули от лица губернатора Беглова

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Пресс-служба Смольного

Главу медслужбы ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Василия Найду обманули от лица губернатора Петербурга Александра Беглова. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

81-летнему Найде позвонила женщина, представившись помощником Беглова и сообщила, что с ним собирается поговорить губернатор.

Ликвидатор был лично знаком с Бегловым, поэтому не почувствовал подвоха. Мошенник, притворившийся губернатором, сообщил, что из городского бюджета украли около миллиарда рублей, а часть денег отправили на нужды ВСУ. Злоумышленник сказал, что Найда находится в списке подозреваемых.

После этого к видеочату присоединился «замминистра МВД», который пообещал оказать поддержку в этом деле. Позже Найде позвонили якобы из ФСБ и предложили передать им деньги на сохранение. Пожилой мужчина передал им 4,6 млн рублей.

До этого в Санкт-Петербурге прокуратура вступилась за ветерана боевых действий, которого обманули телефонные мошенники.

Ранее россиянам назвали фразы, которые произносят только мошенники.

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