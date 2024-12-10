Прокремлевски настроенного эстонского таксиста осудили за нападение с ножом на украинца

В Эстонии вынесли приговор таксисту, который пригласил пассажира-украинца выпить и нанес ему более 30 ножевых ранений. Об этом сообщает газета Postimees.

Как пишут эстонские СМИ, 56-летний таксист из Маарду Виталий Третьяк познакомился с гражданином Украины Виктором Зинченко, когда тот сел к нему в машину 13 января этого года. Мужчины решили выпить вместе, но во время застолья выяснилось, что брат и племянник Виктора воюют в рядах ВСУ. Это высказывание вывело Третьяка из себя, после чего он, по выражению прокурора, «на почве этнической ненависти» нанес собутыльнику 32 удара ножом для сыра, причинив ему опасные для жизни травмы. Несмотря на это, Виктору удалось сбежать, он выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Пострадавший уверен, что других мотивов для нападения, кроме явных различий в мировоззрении относительно войны между Россией и Украиной, у Виталия не было. На слушаниях, которые прошли 9 декабря в Харьюском уездном суде, стало известно, что Третьяк обычно хорошо ладит с окружающими и ранее не имел проблем с соседями, и взгляды жертвы на происходящее в Украине возмутили его, когда он находился в состоянии алкогольного опьянения. В итоге мужчину, обвиняемого в покушении на жизнь человека, приговорили к шести годам лишения свободы, срок наказания официально начнет исчисляться с 13 января.

Ранее в Риге задержали мужчину в кепке с гербом России за оскорбление полицейских.