Полиция задержала тайца, который воровал у студенток нижнее белье

Тайская полиция поймала мужчину, который забирался в общежития и похищал у студенток нижнее белье. Об этом сообщает Daily News.

Накануне правоохранители узнали о пяти необычных кражах, произошедших в период с 8 по 9 декабря в районе Муанг Чумпхон на юге страны. В каждом из случаев неизвестные проникали в дома к молодым студенткам, устраивали там беспорядок в поисках добычи и похищали нижнее белье.

Главной уликой в ходе расследования стали записи с камер видеонаблюдения, а основным подозреваемым — местный житель, у которого в момент задержания нашлись несколько предметов женского белья. Как уточняется, он был пойман при попытке совершить очередную кражу.

Из дома задержанного изъяли 119 пар трусов и бюстгальтеров, мужчина признался, что похищал их ради удовлетворения своих сексуальных потребностей. Ему предъявили обвинение в краже.

Ранее в Греции арестовали мужчину за то, что он нюхал обувь соседей.