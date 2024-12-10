Разъяренная жена на ходу зацепилась за машину мужа после того, как поймала его на измене

В Бразилии разъяренная жена зацепилась за движущийся автомобиль супруга после того, как поймала мужа на измене, пишет Daily Mail.

Даяна Сегтович стала популярной в соцсетях, когда узнала, что муж ей изменяет. На кадрах с места события, снятых очевидцами, видно, как женщина, явно расстроенная, пытается выбить боковое зеркало автомобиля, одновременно крича на своего супруга. А когда мужчина тронулся с места, бразильянка зацепилась за машину и попыталась уехать с ним.

Сегтович также намекнула на проблемы в личной жизни в другой публикации, где говорила о зрелости и важности окружать себя достойными людьми.

«Зачем ты подвергаешь себя этому унижению со стороны мужа?» — пишут ей подписчицы.

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