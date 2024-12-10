Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Разъяренная жена на ходу зацепилась за машину мужа после того, как поймала его на измене

Daily Mail: бразильянка узнала об измене мужа и на ходу зацепилась за его машину

close
dayanaoliveirasegtowich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Бразилии разъяренная жена зацепилась за движущийся автомобиль супруга после того, как поймала мужа на измене, пишет Daily Mail.

Даяна Сегтович стала популярной в соцсетях, когда узнала, что муж ей изменяет. На кадрах с места события, снятых очевидцами, видно, как женщина, явно расстроенная, пытается выбить боковое зеркало автомобиля, одновременно крича на своего супруга. А когда мужчина тронулся с места, бразильянка зацепилась за машину и попыталась уехать с ним.

Сегтович также намекнула на проблемы в личной жизни в другой публикации, где говорила о зрелости и важности окружать себя достойными людьми.

«Зачем ты подвергаешь себя этому унижению со стороны мужа?» — пишут ей подписчицы.

Ранее стало известно, что в штате Нью-Йорк перестанут сажать перестанут сажать в тюрьму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами