В СК возбудили уголовное дело после того, как стюардессы попали под поезд

Следователи Москвы обратили внимание на инцидент с двумя девушками, которые попали под поезд. Об этом сообщает управление СК РФ по городу.

Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В СК уточнили, что девушки шли по путям и не услышали, как машинист подал им сигнал. После этого он попытался остановить состав, но избежать наезда не удалось.

«Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

До этого сообщалось, что пострадавшие недавно приехали в Москву и устроились работать в авиакомпанию. Чтобы попасть в аэропорт, бортпроводницы пришли на станцию Нагатинская, но по какой-то причине решили пройтись по путям. Обеих девушек после столкновения с поездом спасти не удалось.

Ранее в Забайкалье две сестры переходили железнодорожные пути и попали под поезд.