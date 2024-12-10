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В СК возбудили уголовное дело после того, как стюардессы попали под поезд

СК возбудил дело после того, как в Москве поезд сбил двух стюардесс

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Shutterstock/VLADJ55

Следователи Москвы обратили внимание на инцидент с двумя девушками, которые попали под поезд. Об этом сообщает управление СК РФ по городу.

Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В СК уточнили, что девушки шли по путям и не услышали, как машинист подал им сигнал. После этого он попытался остановить состав, но избежать наезда не удалось.

«Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

До этого сообщалось, что пострадавшие недавно приехали в Москву и устроились работать в авиакомпанию. Чтобы попасть в аэропорт, бортпроводницы пришли на станцию Нагатинская, но по какой-то причине решили пройтись по путям. Обеих девушек после столкновения с поездом спасти не удалось.

Ранее в Забайкалье две сестры переходили железнодорожные пути и попали под поезд.

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