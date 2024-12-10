В Махачкале госпитализировали мужчину после взрыва в пятиэтажке

В Махачкале после взрыва в пятиэтажном доме госпитализирован мужчина с 60% ожогов поверхности тела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минздрава Дагестана.

По информации ведомства, в результате взрыва газовоздушной смеси в доме по улице Абубакарова пострадало двое человек. Мужчина был госпитализирован в ожоговый центр Республиканской клинической больницы, где ему проводится интенсивная терапия.

Как уточнили в минздраве, второй пострадавший, ребенок девяти лет, отделался незначительными травмами.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану сообщили, что по факту произошедшего организована доследственная проверка.

О взрыве ранее сообщил Telegram-канал Mash Gor.

На прошлой неделе в селе Чонтаул в Дагестане взорвалась газовоздушная смесь в частном доме. По данным РЕН ТВ, пострадали три человека, в том числе подросток. В результате взрыва также обрушились две комнаты.

До этого по меньшей мере трое человек пострадали в результате взрыва в жилом многоэтажном доме в азербайджанском Сумгайыте. Спасателям удалось извлечь одного человека из-под завалов.

Всего госпитализировали троих человек. Пациентов 1977, 2007 и 2010 годов рождения с тяжелыми ожогами поместили в реанимационное отделение Республиканского центра скорой и неотложной медпомощи.

Ранее глава Дагестана предостерег жителей от незаконных врезов в газопроводы.