В Москве студенты Православного университета возмутились критериями отбора на бал

Студенты московского Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) возмутились критериями отбора на ежегодный бал. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам участников, во время отбора по критериям рассматривались только девушки, а парни прошли на мероприятие автоматически.

«В официальном канале вуза опубликовали список прошедших отбор студентов, среди критериев отбора назвали церковность, которую связали с наличием духовников, послушание старосты группы, участие в церковно-общественных служениях и работе студенческого СМИ», — говорится в сообщении.

По данным канала, участники отбора заявили, что было бы справедливее обратить внимание на успеваемость участников, поскольку «странно» связывать церковность и наличие духовника. Один из студентов в комментарии журналистам заявил, что раньше бал был «более демократичен» и отбор производился исходя из посещаемости.

В декабре прошлого года в Петербурге ученик кадетского корпуса потерял сознание после репетиции новогоднего бала, на котором, предположительно, выпил со сверстниками. Прибывшие на место медики госпитализировали 16-летнего подростка с отравлением этанолом. Юношу направили в детскую больницу.

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