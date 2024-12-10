Врач раскрыла, как энергетики влияют на потенцию

Энергетики являются популярным способом быстро взбодриться, однако мало кто задумывается, что такие напитки могут серьезно подорвать здоровье, в том числе мужскую силу. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«После всплеска активности следуют головные боли, бессонница, перепады настроения и скачки давления. Энергетики заставляют сердце работать на пределе, перегружая сосуды. В итоге страдает кровоток, а значит — снижается возможность поддерживать эрекцию», — отметила Сережина.

Вместо банки энергетика специалист посоветовала сделать выбор в пользу здоровых альтернатив: полноценного сна, разминки и непродолжительной смены деятельности в течение дня.

Гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Улица Скобелевская ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора София Кардашова до этого предупреждала, что в день можно выпивать только 250 мл энергетика. Кроме того, по ее словам, ни в коем случае нельзя совмещать прием энергетических напитков и спорт, так как это огромная нагрузка на сердце.

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить продажу энергетиков на маркетплейсах.