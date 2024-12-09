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В самарском лицее старшеклассник домогался младших школьников

В Самаре лицеист домогался младших учеников

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Pexels

СК Самары возбудил уголовное дело в отношении старшеклассника, юношу обвиняют в домогательствах в отношении учеников младших классов. Об этом сообщает «63.ru».

Ученики самарского лицея распространили в соцсетях видеозапись издевательств старшеклассника над учениками восьмого класса. Юноша терся брюками о лицо одного из детей и имитировал действия сексуального характера. По словам родителей младшеклассников, лицеист состоит в федерации бокса России и учится на «отлично», но регулярно унижает других учеников.

«Поданы заявления в полицию с просьбой провести проверку в лицее. Под угрозой физической расправы осуществлялись действия сексуального характера, демонстрация половых органов, трение им об лицо несовершеннолетнего. Эти действия влияют на нормальное психическое развитие ребенка и посягают на его половую неприкосновенность», — рассказала мать одного из пострадавших от действий юноши.

По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее петербуржец домогался мальчиков в метро и получил срок 16 лет.

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