Более половины опрошенных россиян признались, что не ждут новогодней премии

Более трети российских работодателей (37%) планируют выплатить новогодние или годовые премии своим сотрудникам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования рекрутинговой компании Get experts и Русской школы управления (РШУ).

Из тех работодателей, кто планирует поощрять работников, 67% выдадут ее всем сотрудникам, а 32% — только топ-менеджменту, 16% — руководителям подразделений. Еще в 21% компаний премии заплатят выборочно в зависимости от итогов работы конкретного сотрудника за год.

Половина опрошенных работодателей (52%) ответила, что не станет премировать персонал. При этом 43% отметили, что никогда не делали этого, а 9% признались, что сейчас столкнулись с финансовыми проблемами.

Среди сотрудников ожидают премию только 36% респондентов, выяснили исследователи. Не ждут новогодних «подарков» от работодателя 64% опрошенных.

Больше половины (60%) респондентов указали, что потратят премию на отдых, а 43% используют эти деньги на погашение кредита. Четверть респондентов (24%) просто отложат эти деньги в накопления.

Большинство работодателей (71%) отмечают, что на первом месте среди новогодних активностей, которые, по их мнению, важны для лояльности сотрудников, — новогодняя или годовая премия. На втором месте по важности — новогодние корпоративы (21%), а на третьем — подарки (13%).

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