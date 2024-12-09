По делу бывшего замглавы ЯНАО арестовали имущество на 190 миллионов рублей

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил РИА Новости, что по уголовному делу экс-замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Андрея Воронова арестовано имущество на 190 млн рублей.

«По делу <...> Воронова следствием арестовано имущество стоимостью 190 миллионов рублей», — поделился Бастрыкин.

До этого Бастрыкин сообщал, что Воронову в качестве крупной взятки был установлен в доме бассейн за 7 млн рублей.

Председатель СКР уточнил, что в 2022 году Воронов получил от представителей одной их местных компании взятки в виде работ по установке бассейна в обмен на общее покровительство работы предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории ЯНАО.

Воронов стал мэром Нового Уренгоя в октябре 2020 года. До этого он два года занимал пост замгубернатора ЯНАО, отвечал за строительную сферу региона.

28 июня Воронов объявил о своей отставке. В начале июля стало известно, что чиновник задержан в Москве по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее на Ямале оштрафовали офицера полиции, который воровал бензин на работе.