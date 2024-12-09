Курорт «Роза Хутор» открывает зимний сезон

Горный курорт «Роза Хутор» в Сочи открывает новый зимний сезон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу курорта.

«Основные канатные дороги до смотровой площадки «Роза Пик», расположенной на высоте 2320 метров над уровнем моря, возобновили свою работу. Открытие горнолыжных трасс для катания зависит от погодных условий и будет объявлено дополнительно, предварительно это намечено на 20 декабря», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для отдыхающих подготовили зимнюю программу. Она включает в себя 55 трасс общей протяженностью 105 километров, два сноупарка и учебные склоны. Также катающиеся могут посетить обучающие программы и воспользоваться услугами пунктов проката.

3 декабря мэр Сочи Андрей Прошунин рассказал, что в этот зимний сезон в городе рассчитывают принять рекордное число туристов. Он подчеркнул, что в Сочи сделают все, «чтобы гостям было комфортно отдыхать на курортах».

Ранее исследование показало, что почти половина россиян выбирают спонтанный отдых зимой.