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Ливан временно закрыл погранпереход на границе с Сирией в оба направления

Al Mayadeen: Ливан временно закрыл погранпереход на границе с Сирией

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Mohamed Azakir/Reuters

Власти Ливана временно закрыли КПП «Эль-Маснаа» на границе с Сирией. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По данным тележурналистов, движение приостановили в оба направления.

В субботу, 7 декабря, стало известно, что Украина отправляет террористам в Сирии дроны. Об этом заявил официальный представитель парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Ибрагим Резаи. По его словам, сразу после введения режима прекращения огня в Ливане власти Исламской Республики стали свидетелями активизации террористических группировок и нападений на сирийские города. В военный арсенал боевиков входят беспилотники, предоставленные Киевом.

28 ноября телеканал CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо.

Ранее в России оценили вероятность захвата террористами власти в Сирии.

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