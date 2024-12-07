В Кировской области три человека погибли в ДТП с микроавтобусом

В Юрьянском районе Кировской области произошла авария с участием микроавтобуса, погибли три человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Столкнулись микроавтобус и Lada Granta. Семь человек получили травмы, уточнил источник.

«На месте происшествия работают сотрудники полиции. Движение по трассе ограничено. Проводится проверка, устанавливаются причины и условия аварии», — говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

7 декабря в Перми произошло ДТП с участием двух трамваев. Сообщается, что пострадали 19 человек. Медицинская помощь потребовалась 14 пассажирам.

Как заявили в региональном следственном управлении Следственного комитета России, они столкнулись из-за того, что водитель одного транспортного средства уснул и врезался в другой трамвай, который ехал впереди.

Ранее массовое ДТП с четырьмя грузовиками заблокировало движение на МКАД.