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Экскаватор переехал девочку в центре Владивостока

Момент наезда экскаватора на девочку во Владивостоке попал на видео

Во Фрунзенском районе Владивостока устанавливаются обстоятельства наезда на 13-летнего ребенка, девочка оказалась под колесами экскаватора. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

Инцидент произошел 7 декабря, мать с 13-летней дочерью шли по улице, где работал экскаватор. На кадрах ролика, опубликованного в сети, видно, что тяжелая техника ехала прямо за женщиной и ребенком и сбила девочку с ног.

По предварительной информации, 42-летний водитель экскаватора не заметил школьницу. Пострадавшая госпитализирована, подробности о ее состоянии неизвестны. По факту произошедшего проверку проводит региональная прокуратура.

До этого сообщалось, что на востоке Москвы 22-летний курьер на электровелосипеде сбил прохожую с коляской. Пострадавшего мальчика забрали на скорой в больницу. Информация о его состоянии не уточняется. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники столичной прокуратуры.

Ранее в Новосибирской области гаишник сбил девочек и сбежал.

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