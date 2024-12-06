В Ростове подростки украли огнетушители и устроили драку

В Ростове ищут молодых людей, которые устроили драку огнетушителями. Об этом сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

Инцидент произошел в жилищном комплексе «Сердце Ростова». На кадрах с места инцидента заметно, как три молодых человека, двое из которых были в новогодних шапках, выпускают друг в друга содержимое баллонов.

По данным источника, огнетушители подростки взяли на территории парковки ЖК.

«Очевидцы безобразия тут же вызвали на место полицейских, но к их приезду хулиганы уже исчезли с места», – сообщается в публикации.

Представители управляющей компании также обратились в полицию, так как из-за молодых людей на территории парковки отсутствуют огнетушители.

До этого в Петербурге на мужчину из окна выпал огнетушитель. Россиянин получил травмы, его госпитализировали.

Позже выяснилось, что баллон с высоты десятого этажа выбросил ребенок. Его личность установили.

Ранее в Курской области жителям начали выдавать огнетушители.