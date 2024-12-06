Более половины американцев выступают за поставки оружия Киеву

Более половины американцев считают, что Украине следует начать мирные переговоры с Россией. Такая информация следует из результатов опроса, проведенного институтом Рональда Рейгана, передает РИА Новости.

Согласно опросу, 59% респондентов выступают за то, чтобы Украина начала мирные переговоры, даже если это означает территориальные уступки.

Но, несмотря на это, большинство американцев по-прежнему поддерживают поставку военной помощи Киеву. Такое мнение выразили порядка 55% опрошенных респондентов. Эта цифра снизилась на 2%, поскольку летом текущего года эту точку зрения разделяли 57% американцев.

Опрос проводился в онлайн-формате и по телефону с 8 по 14 ноября. В нем приняли участие около 2,5 тысячи человек.

В свою очередь, в Германии прошел похожий опрос. Больше половины немцев считают, что Западу стоит убедить Украину отказаться от потерянных территорий, если это приведет к урегулированию конфликта.

4 декабря агентство Reuters сообщило, что советники избранного президента США Дональда Трампа предложили ему несколько планов мирного урегулирования конфликта на Украине. Все они подразумевают отказ Киева от части территорий, а также отказ от вступления страны в НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе объявили о скорых переговорах Украины и России.