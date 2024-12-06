«Единая Россия» передала более 500 тыс. подарков детям на длительном лечении

Партия «Единая Россия» передала более полумиллиона подарков детям на длительном лечении в рамках акции «Коробка храбрости», сообщает пресс-служба партии.

Всего в акции приняли участие почти 170 тыс. человек.

Как отметил врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев, акция объединяет людей в желании поддержать детей и показать им, что они не одни.

«Каждый год количество участников акции растет. Это дает нам стимул увеличивать количество площадок и вовлекать в нее все больше людей», — рассказал он.

По словам председателя центрального совета сторонников «Единой России» Ольги Занко, «Коробка храбрости» напоминает о важности сострадания и поддержки.

«Каждая игрушка помогает ребенку перенести сложное и болезненное лечение», — сказала она.

В 2024 году количество точек сбора подарков для детей превысило 2,8 тыс.