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«Единая Россия» передала более 500 тыс. подарков детям на длительном лечении

Почти 170 тысяч человек приняли участие в акции «Коробка храбрости»

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Единая Россия

Партия «Единая Россия» передала более полумиллиона подарков детям на длительном лечении в рамках акции «Коробка храбрости», сообщает пресс-служба партии.

Всего в акции приняли участие почти 170 тыс. человек.

Как отметил врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев, акция объединяет людей в желании поддержать детей и показать им, что они не одни.

«Каждый год количество участников акции растет. Это дает нам стимул увеличивать количество площадок и вовлекать в нее все больше людей», — рассказал он.

По словам председателя центрального совета сторонников «Единой России» Ольги Занко, «Коробка храбрости» напоминает о важности сострадания и поддержки.

«Каждая игрушка помогает ребенку перенести сложное и болезненное лечение», — сказала она.

В 2024 году количество точек сбора подарков для детей превысило 2,8 тыс.

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