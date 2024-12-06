Петербурженке на почте выдали посылку с боеприпасами с СВО

В Петербурге местной жительнице на почте выдали посылку, в которой находились боеприпасы с СВО. Об этом сообщает «Фонтанка».

По предварительной информации издания, 22 октября 42-летняя петербурженка забрала из отделения почты на улице Бадаева посылку с вещами своего супруга, который погиб на СВО за две недели до этого. Сообщается, что ее отправили волонтеры.

Когда вдова разобрала посылку с армейским рюкзаком мужа, неизвестно. 4 декабря она обратилась в полицию и сообщила, что обнаружила в ней россыпь патронов и четыре магазина к автомату Калашникова — хранение боеприпасов могло закончиться уголовным делом.

Экспертиза заключила, что все 149 патронов из посылки пригодны для стрельбы. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Ранее житель Новосибирска незаконно продавал пулеметы и винтовки и был задержан.