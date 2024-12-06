Дизайнер интерьеров дала советы по украшению квартиры к Новому году

Для украшения квартиры к Новому году можно использовать еловые ветки в традиционных венках, а также в различных композициях, например, вместо цветов в вазах или кашпо. Об этом рассказала дизайнер интерьеров Ангелина Сафронова, передает Pravda.Ru.

По ее словам, можно также использовать гирлянды и подвесные конструкции, если в квартире мало свободного пространства.

«Например, можно повесить композиции из еловых веток на стенах, дверях или в проемах. Также можно задействовать подоконники, столы, комоды и шкафы», — говорится в сообщении.

В целом Сафронова советует использовать в декоре зеленый цвет, который можно сочетать с золотым и серебряным. Помимо этого, в интерьере в год деревянной зеленой змеи будут допустимы анималистичные принты с ее изображением.

Данные исследования медиахолдинга Rambler&Co и сервиса «Ремонт со СберУслугами» до этого показали, что большинство (82%) россиян украшают дом или квартиру к Новому году. Для 47% россиян украшение квартиры к празднику является традицией. При этом 26% респондентов отметили, что для этой цели используют минимум украшений и гирлянд.

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