Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дизайнер интерьеров дала советы по украшению квартиры к Новому году

Дизайнер Сафронова: еловые ветки подойдут для новогоднего украшения квартиры

close
StanislavSukhin/Shutterstock/FOTODOM

Для украшения квартиры к Новому году можно использовать еловые ветки в традиционных венках, а также в различных композициях, например, вместо цветов в вазах или кашпо. Об этом рассказала дизайнер интерьеров Ангелина Сафронова, передает Pravda.Ru.

По ее словам, можно также использовать гирлянды и подвесные конструкции, если в квартире мало свободного пространства.

«Например, можно повесить композиции из еловых веток на стенах, дверях или в проемах. Также можно задействовать подоконники, столы, комоды и шкафы», — говорится в сообщении.

В целом Сафронова советует использовать в декоре зеленый цвет, который можно сочетать с золотым и серебряным. Помимо этого, в интерьере в год деревянной зеленой змеи будут допустимы анималистичные принты с ее изображением.

Данные исследования медиахолдинга Rambler&Co и сервиса «Ремонт со СберУслугами» до этого показали, что большинство (82%) россиян украшают дом или квартиру к Новому году. Для 47% россиян украшение квартиры к празднику является традицией. При этом 26% респондентов отметили, что для этой цели используют минимум украшений и гирлянд.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на продуктах к Новому году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами