Судимого россиянина объявили в розыск за совращение 15-летней девушки в Ленобласти

В Ленобласти судимого 24-летнего мужчину объявили в розыск по подозрению в совращении 15-летней школьницы. Об этом сообщает Konkretno.ru.

По информации издания, инцидент произошел в Кингисеппском районе. Женщина из деревни Фалилеево обвинила 24-летнего мужчину в том, что он соблазнил ее 15-летнюю дочь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, сообщает Konkretno.ru. Подозреваемого объявили в розыск. Отмечается, что у фигуранта уже имеется четыре судимости, из которых одна за угон, а еще три за кражу.

До этого в Ленобласти дядю 13-летней девочки обвинили в надругательстве над ребенком. По словам матери девочки, мужчина совершил преступление в отношении ее дочери в сентябре.

Ранее российских подростков, надругавшихся над мальчиком в школьном туалете, отстранили от учебы.