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Пьяная мать с ножом угрожала директрисе российской школы

Mash: в Свердловской области пьяная мать с ножом угрожала директрисе школы

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Shutterstock

В Свердловской области пьяная женщина пришла в школу своего ребенка с ножом и стала угрожать директрисе. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в поселке Белоярском. Другие родители учащихся рассказали, что одна из матерей в нетрезвом состоянии пришла в школу с лезвием в руках и направилась к руководству учреждения мимо пожилой женщины, сидевшей на вахте.

Директриса смогла убежать в другой кабинет и запереться там, спасаясь от агрессивной матери, которая вскоре ушла, бросив нож на входе. Что стало причиной поведения женщины не уточняется.

По словам других мам, у главы образовательного учреждения хватает конфликтов с родителями. Например, как они утверждают, директрису однажды лишали должности из-за того, что та выдала ученице аттестат с отличием, хотя школьница должна была получить обычный.

Ранее россиянин порезал односельчанку ножом и ограбил, а потом угрожал взорвать дом.

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