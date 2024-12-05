В Москве банду школьников будут судить за нападения на случайных прохожих

В Москве подростки, которых подозревали в нападениях на прохожих, предстанут перед судом. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, следователи провели все необходимые мероприятия, которые помогли выяснить обстоятельства произошедшего.

По версии СК, в сентябре 2023 года пятеро подростков выбирали случайных прохожих, провоцировали ссору, затем – драку, во время которой нападали на пострадавшего.

«Другие фигуранты находились рядом, давая советы, как наносить удары, а также в случае необходимости помогали соучастникам в избиении», – сообщается в публикации.

Всего от действий школьников пострадали восемь человек, семь из них – несовершеннолетние. На их причастность указывают видео нападений и другие доказательства, которые удалось собрать следователям.

В отношении пяти подростков возбудили дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Решение об их виновности примет суд.

Ранее в Нижнем Новгороде компания мужчин вытащила россиянина из машины и избила лопатой.