Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве банду школьников будут судить за нападения на случайных прохожих

В Москве за нападение на прохожих перед судом предстанут школьники

В Москве подростки, которых подозревали в нападениях на прохожих, предстанут перед судом. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, следователи провели все необходимые мероприятия, которые помогли выяснить обстоятельства произошедшего.

По версии СК, в сентябре 2023 года пятеро подростков выбирали случайных прохожих, провоцировали ссору, затем – драку, во время которой нападали на пострадавшего.

«Другие фигуранты находились рядом, давая советы, как наносить удары, а также в случае необходимости помогали соучастникам в избиении», – сообщается в публикации.

Всего от действий школьников пострадали восемь человек, семь из них – несовершеннолетние. На их причастность указывают видео нападений и другие доказательства, которые удалось собрать следователям.

В отношении пяти подростков возбудили дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Решение об их виновности примет суд.

Ранее в Нижнем Новгороде компания мужчин вытащила россиянина из машины и избила лопатой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами