Акционеры «Лукойла» утвердили выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года

«Лукойл» выплатит дивиденды за девять месяцев 2024 года в размере 514 рублей на акцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

Дата фиксации права на получение дивидендов установлена на 17 декабря. Решение о выплате было принято с учетом необходимости погашения задолженности и приобретения активов в условиях ограниченного доступа к международным финансовым рынкам, отмечала компания.

Внеочередное собрание акционеров, запланированное на 6 декабря на случай отсутствия кворума на первом собрании, отменено.

В 2023 году общая сумма дивидендов составила 945 рублей на акцию (447 рублей промежуточных и 498 рублей финальных).

По данным МСФО, чистая прибыль «Лукойла», приходящаяся на акционеров, составила 1,155 трлн рублей в 2023 году и 590,2 млрд рублей за первое полугодие 2024 года.

В конце ноября сообщалось, что дочерняя компания «Лукойла» — Teboil — планирует в январе 2025 года открыть в Финляндии четыре новые автозаправки.

Ранее «Лукойл» возобновил поставки нефти в Венгрию.