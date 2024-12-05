На Украине ведут подготовку к вероятному завершению конфликта с Россией

Офис президента Украины ведет подготовку к возможному завершению конфликта с Россией и проведению выборов, поэтому не расширяет мобилизацию. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

В настоящее время, как пишет издание, существуют два сценария развития дальнейших событий — это или завершение конфликта после инаугурации президента США Дональда Трампа, или дальнейшее затягивание, если мирные переговоры не приведут к результату.

В первом случае на Украине будут объявлены выборы, и потому окружение президента страны Владимира Зеленского стремится всячески избежать снижения рейтинга. Как утверждает «Страна.ua», отказ украинских властей следовать рекомендации США о резком снижении минимального возрастного порога для мобилизации с нынешних 25 до 18 лет связан именно с этим.

В случае, если конфликт действительно удастся завершить в скором времени и будут объявлены выборы, то острой потребности в расширении мобилизации и не будет. Таким образом, правительство сможет использовать аргумент о «спасении генофонда нации».

Незадолго до этого глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что не настроен пессимистично в отношении переговоров с Россией.

Также Ермак заявил, что выборы главы государства на Украине состоятся сразу после урегулирования конфликта с Россией.

Ранее на Украине сравнили Зеленского с Гитлером.